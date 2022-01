Município se prepara para uma possível cheia do rio Apodi/Mossoró

A prefeitura de Mossoró está montando um comitê formado por uma equipe especializada com o objetivo de preparar o município para uma possível cheia do rio Apodi/Mossoró.

Com a chegada das chuvas na região oeste, existe a expectativa de várias barragens, como a de Pau dos Ferros, e açudes de menor porte, como os dos municípios de Umarizal e Riacho da Cruz, sangrarem e assim aumentar o nível do rio Apodi/Mossoró.



“Convocamos as secretarias e a defesa civil, que estão envolvidas em todo esse processo de acompanhamento das chuvas, e vamos estar nos próximos dias publicando um decreto para montar um comitê, com a participação da câmara municipal e outras entidades para trabalhar ativamente no planejamento de ações, visando dar suporte a população nesse período chuvoso”, explicou o prefeito Allyson Bezerra.



Segundo o prefeito, o comitê está em curso junto com um plano de contingência para acompanhar os possíveis alagamentos nos pontos mais críticos que já estão sendo monitorados pelas equipes da defesa civil.



“Nós já estamos fazendo esse trabalho, para evitar por exemplo o que aconteceu no sul da Bahia. Nós sabemos que principalmente as regiões ribeirinhas, caso venha a ter um inverno mais forte e mais intenso, estão sujeitas a alagamentos, por isso, já estamos trabalhando, dizer para a população de Mossoró que estamos finalizando o plano de contingência que compreende desde alimentação, utilização de prédios públicos para alojamento, logística de transportes, retirada de população em risco assim como a parte de saúde, com assistência e medicação”, afirmou.



De acordo com o prefeito, todas as ações estão em andamento e o decreto deve ser publicado nos próximos dias.