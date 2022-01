Bairros Paredões e Barrocas recebem obras de drenagem em Mossoró

Na rua Tibério Burlamaqui, bairro Paredões, as equipes trabalham na desobstrução da rede, o trabalho ainda contemplará substituição das grelhas, facilitando o escoamento das águas pluviais. Na rua Riachuelo, bairro Barrocas, o canal passa por obras visando melhorias no sistema de drenagem, uma vez que parte da estrutura cedeu. As equipes trabalham na construção de uma nova laje do canal. As obras de drenagem acontecem em diversos bairros de Mossoró criando condições para o escoamento das águas, evitando alagamentos.