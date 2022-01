MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - o6/01/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque





Destaques:

Atraso na aprovação da LDO impede realização de obras importantes para Mossoró, diz vereador



Bairros Paredões e Barrocas recebem obras de drenagem em Mossoró

Deputados cobram recuperação de rodovias; destacam a RN 117

Prefeitura de Apodi anuncia cancelamento do carnaval 2022

Vacinação de crianças contra COVID19 começa ainda em janeiro e sem prescrição médica

Secretaria de saúde alerta sobre aumento de casos de gripe em Mossoró e disponibiliza pontos de vacinação

Governo do RN dá mais um passo para conclusão das obras físicas do complexo Oiticica

Com investimento de R$ 4,7 milhões governo do RN amplia efetivo para garantir segurança no Verão 2022