Obras de drenagem chegam à Avenida Antônio Vieira de Sá, no Aeroporto

As equipes trabalham na desobstrução da rede com intervenção para correção dos problemas. O trabalho contempla canaletas da rede e ainda substituição das grelhas que estavam quebradas. Os serviços visam melhorias na rede, evitando transtornos à população, como alagamentos. São obras importantes para a manutenção do sistema, facilitando o escoamento das águas pluviais.