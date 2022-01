Moradores do bairro Santo Antônio reclamam de falta de água há sete dias

Na manhã desta quinta-feira (06) a reportagem do Portal Mossoró Hoje recebeu reclamações de moradores do bairro Santo Antônio, reclamando da falta de abastecimento de água naquela região. Eles destacam que alguns pontos do bairro estão há dias sem água nas torneiras.

Segundo relata o senhor Raimundo oliveira, morador do bairro, a rua Francisco Marques de Souza está há sete dias sem água, o que causa transtornos e afeta a realização de tarefas básicas do dia a dia dos moradores.

O portal Mossoró Hoje procurou a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) que afirmou que esta trabalhando no conserto do poço 18, que abastece a região do bairro Santo Antônio.

A Caern vai fazer o reparo do poço 18, que fica na Zeca Cirilino, no Santo Antônio, nesta quinta-feira (6). O poço que atende parte do Santo Antônio, Barrocas e Bom Jardim apresentou problema mecânico.

A previsão segundo a companhia, é concluir o serviço na madrugada desta sexta-feira (7). Após religar o poço, são necessárias 48 horas para regularizar o abastecimento da área.

A Companhia disse ainda que tem feito manobras na região do Santo Antônio para atender a população durante a paralisação.