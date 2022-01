“O Portal do Saber funciona como uma verdadeira biblioteca virtual, à disposição da comunidade”

Reaberto após ser totalmente reformado pela atual gestão municipal, o Portal do Saber Vereador Vingt Rosado Neto vem ampliando o acesso de estudantes e da comunidade em geral à internet.

O equipamento, instalado na Praça Jornalista João Gomes Filho (também reestruturada por completo), no bairro Abolição I, está aberto à população de segunda a sexta, das 7h às 11h e de 13h às 17h.

“Podemos afirmar que o Portal do Saber funciona como uma verdadeira biblioteca virtual, à disposição de toda a comunidade mossoroense. Aqui temos um local para leitura virtual, pesquisa. Os alunos da região, a comunidade em geral, todos podem vir ao Portal, acessar os nossos computadores e entrar nesse mundo virtual”, afirmou o diretor do equipamento vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Gildo Roseno.

O acesso aos computadores acontece após um rápido cadastro realizado pela equipe do Portal do Saber.

“É um cadastro simples, em que o usuário vai informar o seu nome e o tipo de pesquisa que fará”, explicou Gildo Roseno, reforçando o horário de funcionamento do espaço: de segunda a sexta, das 7h às 11h e de 13h às 17h.

A estudante Maria Gabrielly, de 8 anos, foi ao Portal do Saber na tarde desta quinta-feira (6) realizar uma pesquisa sobre o folclore brasileiro. Mesmo de férias, ela aproveitou o espaço para já ficar atualizada sobre um dos assuntos incluídos no calendário escolar de atividades do ano.

“Foi muito legal. Estou pesquisando sobre o folclore brasileiro. Já aprendi algumas coisas e vou falar para as minhas amigas também pesquisarem aqui”, disse.

Gabrielly estava acompanhada de sua irmã Maria Giovanna, de 5 anos, e de sua mãe, Márcia Martins.

“Estou gostando bastante. As crianças estão podendo pesquisar. Estou vendo que dessa forma incentivo elas a entrarem nessa parte virtual, não só com jogos, brincadeiras, mas para o estudo, a educação. Vou dizer as minhas amigas que possam também trazer seus filhos. Às vezes a gente não sabe que tem esse espaço voltado para isso, é bom a gente divulgar”, pontuou Márcia.

O Portal do Saber possui hoje 12 computadores com acesso à internet. Outros cinco dispositivos serão instalados no espaço em breve, totalizando 17 computadores.

“Estamos devolvendo para a sociedade o Portal do Saber agora totalmente reformado com uma proposta totalmente digital, servindo de apoio como ponta para pesquisa, investigações, estudos da comunidade. O local está aberto à comunidade para acesso aos computadores e com internet”, concluiu Hubeônia Alencar, secretária municipal de Educação.