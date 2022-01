População poderá buscar o Partage Shopping para se vacinar neste final de semana

Segundo o coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima, equipes de saúde serão disponibilizadas para atuar no sábado (8) e domingo (9). No primeiro dia, a vacinação acontecerá das 10h às 18h e no segundo das 11h às 18h. A sala de vacinação no shopping será instalada próximo a Lojas Americanas.