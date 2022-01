Aprenda Mais disponibiliza cursos gratuitos com certificado em diversas áreas

Plataforma é uma parceria entre MEC, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa RNP e Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Os interessados em participar devem acessar o site da plataforma e escolher a área que desejam estudar e assim, realizar o cadastro. São mais de 100 oportunidades de capacitação profissional disponíveis no ambiente virtual, em áreas de ensino como Ambiente e Saúde; Ciências Exatas; Ciências Humanas; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e Negócios; Idiomas, Línguas e Literatura; Informação e Comunicação; Segurança e Turismo.