Matrículas na rede municipal de ensino de Serra do Mel começam na segunda, 10

O calendário oficial da rede municipal de ensino de Serra do Mel para o ano letivo de 2022 define o início das matrículas para a próxima segunda-feira, 10, e seguem até o dia 28 de janeiro para os retardatários.

De acordo com a secretária de educação, Milane Azevedo, pais e responsáveis devem ficar atentos para os prazos, tendo em vista que funciona de acordo com os polos, que ficaram divididos em quatro polos, mais a UEI Dejaine Karle e a Escola Municipal Rio Grande do Norte.

Na segunda-feira, 10, inicia a matrícula na UEI Dejaine Karla, na escola Vila RN, no Polo Paraíba, que compreende as vilas Amazonas, Piauí e Ceará, e também o Polo Goiás, que engloba as vilas Mato Grosso e Espírito Santo.

Na terça-feira, 11, inicia a matrícula do Polo Bahia, que também está nas vilas Alagoas, Sergipe e Pernambuco.

Já na quarta-feira, terá início a matrícula no Polo Paraná, que são as vilas São Paulo e Guanabara.

O prazo para os retardatários, tanto dos polos quanto da UEI Dajaine Karla e da Escola da Vila RN será um só: de 17 a 28 de janeiro.

A secretária alerta que no momento da matrícula será obrigatório o Cartão de Vacinação Covid-19 para os estudantes de 12 anos ou mais, no ato da matrícula.