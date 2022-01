Allyson conclui Ginásio de Esportes na Maisa que havia sido abandonado por Rosalba

Ginásio de Esportes do Assentamento Paulo Freire começou em 2015, ficando abandonada de 2017 a 2020 e foi concluída em um ano de gestão do prefeito Allyson Bezerra, que vai juntamente com o vereador Marckruty da Maisa, inaugura a obra às 10 horas deste domingo, dia 9 de janeiro de 2022.

Será entregue às 10h deste domingo (9) à comunidade do assentamento Paulo Freire e adjacências, a quadra de esportes na Escola Municipal Professor Maurício Oliveira. contemplando assim todo o polo da Maísa, onde moram mais de 15 mil pessoas.

Trata-se de uma obra da Prefeitura Municipal de Mossoró, através das secretarias de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos e da Secretaria de Educação.

A obra segue a filosofia de trabalho da gestão escolhida pelo povo de Mossoró em 2020, assegurando concluir o que está parado e dá continuidade aos projetos para iniciar outras.

O prefeito Allyson Bezerra, do Solidariedade, assumiu a gestão municipal e orientou sua equipe, que foi escolhida por critérios técnicos, para concluir as obras públicas e projetar outras que são fundamentais para a população urbana e rural.

Sobre a quadra de esportes do Assentamento Paulo Freire, o vereador Marckruty da Maisa, contou ao MH que havia sido iniciada em 2015 e abandonada na gestão Rosalba (2017/2020).

“Eu cobrei muito que esta obra fosse concluída, pela importância para a escola, para os jovens, mas a gestão Rosalba não fez. Allyson agilizou e o fez em pouco tempo de governo”, diz.

A quadra esportiva ofertará à comunidade escolar e toda população dos arredores do assentamento Paulo Freire um equipamento novo, moderno e acessível, fomentando o desenvolvimento e práticas de modalidades esportivas, atividades físicas e lazer, representando mais qualidade de vida à população diretamente beneficiada.

A obra de construção da quadra de esportes escolar abrange os seguintes pontos: arquibancadas; área para práticas de esportes como basquete, voleibol e futsal; alambrado de segurança; iluminação específica para a prática do esporte no período noturno; vestiários; banheiros acessíveis; depósito para guardar os equipamentos esportivos. Além disso, a obra contempla as normas de acessibilidade com rampas de acesso e piso tátil.

A quadra esportiva da Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira possui um total de 980,40 m² de área coberta construída com um investimento na ordem de cerca de 1 milhão de reais. A quadra escolar coberta será entregue totalmente estruturada e equipada para oferecer à comunidade a possibilidade de práticas esportivas num espaço adequado e seguro.

Outras obras

A Creche da Estrada da Raiz (Bairro Santo Antônio) foi a primeira obra concluída na gestão Allyson Bezerra. Esta creche havia sido iniciada há mais de 10 anos e ficou esquecida, abandonada. Outra obra iniciada em 2015, foi a ponte de acesso ao Planalto 13 de Maio, na Ilha de Santa Luzia. Ficou abandonada por todo o período da gestão Rosalba e agora as obras iniciaram para ser concluída na gestão de Allyson Bezerra. Várias outras obras, como postos de saúde e creches, também estão sendo retomadas em Mossoró. O prefeito Allyson Bezerra diz que estas obras são do povo de Mossoró e não do politico que está na gestão, como ocorria no passado.