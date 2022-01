Vila Maísa: o que mudou na maior comunidade rural de Mossoró de 2020 a 2022

O líder comunitário da Maísa, Marckruty, se tornou vereador. O problema da água foi resolvido. É o que garante Francisco Paulino (foto). Foi reformado o posto de saúde, inaugurado uma quadra de esportes, recuperado o campo, reforçado a segurança, melhorado as estradas, apoio ao produtor rural, inaugurado a reforma e ampliação da Escola Estadual Gilberto Rola, instalado antena de telefonia celular, estando faltando das cobranças de 2020 o calçamento das ruas da Vila Maísa. O prefeito Allyson Bezerra e o vereador Marckruty explica que projetos estão sendo feitos (VÍDEOS)

O MOSSORÓ HOJE retornou a Vila Maísa, distante 30 km da zona urbana de Mossoró-RN, para verificar se principais cobranças da comunidade feitas em 2020 haviam sido providenciadas.

O líder comunitário Marckruty da Maísa se tornou vereador. Com a chegada do engenheiro Allyson Bezerra na Prefeitura, maioria dos pleitos da comunidade foram atendidos.

Em 2020, os moradores cobraram estradas, quadra e campo de futebol, posto de saúde, segurança, água, calçamento, telefonia e apoio ao homem do campo.

Na época, a equipe do MH ouviu os moradores e as principais lideranças da Maisa, que tem mais de 15 mil moradores distribuídos entre a Vila Central e 11 assentamentos próximos.

O vereador Marckruty da Maísa, que na época era líder comunitário, estava entre os entrevistados. Era uma espécie de porta voz dos moradores da Maísa e hoje é vereador.

Na visita que realizamos neste sábado, constatamos que não havia calçamento feito e as autoridades (prefeito e o hoje vereador Marckruty da Maisa) explicaram os motivos.

Segundo os dois. foram feitos levantamentos e projetos para se calçar as principais vias e em seguida fazer o mesmo nas demais. O prefeito acredita que vai conseguir os recursos.

Entretanto, o abastecimento de água foi normalizado, o posto de saúde foi reformado, o campo de futebol foi iluminado e restaurado, a comunidade ganhou uma viatura nova.

As principais estradas de acesso a Vila Maísa foram restauradas e outras estão em obras. O Assentamento Paulo Freire tinha um Ginásio em obras e foi concluído.

Na ocasião, o prefeito Allyson Bezerra falou da Ginásio do Assentamento Paulo Freire e também sobre diversas obras que encontrou paradas em Mossoró e está concluindo e inaugurando.

Disse que a primeira foi a creche da Estrada da Raiz e que nos próximos dias deve está entregando o canal do Santa Helena. Lembrou de postos saúde e outras creches, além da ponte da Ilha de Santa Luzia, que foi retomada há poucos dias. Explicou que são obras do povo de Mossoró e que gestões passadas deixaram abandonadas.

Sobre telefonia na Maisa, Allyson Bezerra conseguiu com o ministro Fábio Faria uma antena de telefonia celular e apoio em tecnologia para as escolas da maior comunidade rural de Mossoró.

Sobre o apoio ao homem do campo, o prefeito Allyson Bezerra e o vereador Marckruty da Maísa destacaram o Programa Mossoró Rural, que levou conhecimento ao pequeno produtor, de tal forma que vai poder melhorar e ampliar a produção em suas áreas. "Isto é dignidade ao homem do campo", diz Allyson Bezerra.

A Escola Estadual Gilberto Rola, que em 2020 estava em obras, já foi inaugurada e entregue a comunidade escolar há poucos meses, inclusive com a presença da governadora Fátima Bezerra, senadores e deputados. Nela, estudam mais de mil alunos, cursando o segundo grau.

O vereador Markruty da Maísa e moradores que conversaram com a reportagem neste sábado, reforçaram a necessidade de mais apoio para a comunidade, destacando que a Maísa é responsável por boa parte dos recursos que circulam na economia de Mossoró em função da produção agrícola. Assegurou que continua vigilante por mais benefícios.