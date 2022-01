Furto de cabos de energia deixa bairros de Mossoró sem abastecimento de água

O crime aconteceu neste domingo (9), no Poço P-28, afetando o bairro Bela Vista, os condomínios Alphaville e Sunville e os loteamentos Campos do Conde e Bela Vista. A Caern informou que já está trabalhando para restabelecer o funcionamento do poço. A previsão é que o trabalho seja concluído nesta segunda-feira (10), mas a normalização do abastecimento pode levar até 48h.