Conheça os principais cuidados com a pele durante o período de verão

O verão é uma das estações mais esperadas no Brasil, principalmente em estados que possuem praias, como no Rio Grande do Norte. Sol, mar, pele bronzeada são características típicas dessa época do ano. Outro fator importante são os cuidados que precisam ser adotados para a saúde do corpo.

O câncer de pele é muito frequente no Brasil e no mundo. Cuidados simples podem ajudar a prevenir, confira as dicas do dermatologista do Sistema Hapvida, Dr. Arnóbio Pacheco.

“Evitar a exposição ao sol, principalmente nos horários em que os raios solares são mais intensos (entre 10h e 16h), bem como utilizar óculos de sol com proteção UV, roupas que protegem o corpo, chapéus de abas largas, sombrinhas e guarda-sol. O uso de filtro solar com fator de proteção solar (FPS) 15 ou mais é fundamental, principalmente quando a exposição ao sol é inevitável”.

De acordo com o dermatologista, os principais tipos mais comuns são “câncer de pele melanoma que tem origem nas células produtoras da melanina, substância que determina a cor da pele, comum em adultos brancos e câncer de pele não melanoma, responsável por 30% de todos os casos de tumores malignos registrados no País”.

Os principais sintomas da doença são manchas pruriginosas (que coçam), descamam ou sangram; Sinais ou pintas que mudam de tamanho, forma ou cor e feridas que não cicatrizam em 4 semanas.

Para que o diagnóstico seja feito é necessário um exame clínico ou a utilização de uma “Dermatoscopia". Em alguns casos é preciso realizar uma biópsia.

O tratamento consiste na retirada da lesão, podendo ser indicadas, além de cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, conforme cada caso. Existe também a terapia fotodinâmica (uso de um creme fotossensível e posterior aplicação de uma fonte de luz).