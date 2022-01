“Estamos acompanhando os serviços, verificando o trabalho de perto, ouvindo a população”

As obras em rede de drenagem em Mossoró contemplam bairros em todas as regiões da cidade. São importantes investimentos realizados pela Prefeitura de Mossoró para evitar transtornos em períodos de chuvas, além de dotar o município de infraestrutura para atender aos anseios da população.

Na zona Norte, bairro Barrocas, a rua Riachuelo é uma das localidades contempladas com os trabalhos da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).

Na manhã desta segunda-feira (10), o prefeito Allyson Bezerra, acompanhado das equipes de engenheiros do município, realizou vistoria às obras.

“São serviços importantes para evitar transtornos com as chuvas. Estamos com as nossas equipes acompanhando os serviços, verificando o trabalho de perto, ouvindo a população para saber como funciona aqui no período chuvoso, conscientizando a população para não jogar esgoto no canal de drenagem. É fundamental que o canal esteja desobstruído. Nós vamos intensificar o trabalho que acontece de forma preventiva e evitando alagamentos. Uma obra de qualidade que deverá durar cerca de 30 dias”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

A vistoria às obras no bairro Barrocas também foi acompanhada de perto pelo secretário municipal de Infraestrutura do município.

“Aqui na rua Riachuelo estamos fazendo a recuperação da rede de drenagem. Estamos fazendo a recuperação da estrutura do bueiro que acabou cedendo. Estamos mapeando todo o canal para ver quais são os obstáculos que podem causar obstrução”, informou Rodrigo lima, titular da SEIMURB.

Luís Araújo, morador da rua Riachuelo, relatou dificuldades enfrentadas no ano de 2019, no período de chuvas, devido a falta de infraestrutura adequada.

“No dia 3 de janeiro de 2019, entrou água na minha casa e eu perdi tudo, fiquei sem nada. Essa obra é muito importante e vai ser melhor para todos nós”, contou.

“Desde o dia 1° de janeiro de 2021, nós estamos constantemente recuperando vários pontos da cidade. Estamos com equipes espalhadas pelos bairros Belo Horizonte, Nova Betânia, aqui no Barrocas e seguimos avançando cada vez mais para melhorar a qualidade de vida da população”, explicou Rodrigo Lima.

INVESTIMENTOS EM DRENAGEM URBANA

As obras contemplando drenagem urbana acontecem de Norte a Sul. “Ao todo nas obras de drenagem o investimento do município chega a 2,5 milhões de reais. As obras estão acontecendo, por exemplo, nas ruas Riachuelo; Amaro Duarte (Nova Betânia); Dom Hélder Câmara (Belo Horizonte). Além dos serviços de manutenção, há ainda obras novas como uma que estamos fazendo no conjunto Integração para receber as águas das chuvas, sendo fundamentais para evitar alagamentos”, acrescentou Allyson Bezerra.

PLANEJAMENTO

Além das obras em execução, o município segue avançando no planejamento para contemplar mais localidades.

“Estivemos visitando vários pontos da cidade na semana como a comunidade da Lagoa do Mato, os bairros Aeroporto I e II, nas lagoas de captação, nos canais e galerias. É importante dizer que o trabalho que estamos fazendo é preventivo. Estamos indo até o problema, enfrentando, problemas históricos e buscando solucioná-los junto às nossas equipes que escutam a população”, esclareceu o prefeito de Mossoró.