Com efetivo ampliando em 50%, a GCM aumentou em 115% os atendimentos em Mossoró. Ao todo, em 2021 a Guarda Municipal atendeu 5.059 ocorrências, contemplando as zonas urbana e rural do município, contra 2.350 no ano de 2020. O dado é do balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM). Os números são resultado do investimento realizado pela prefeitura na segurança pública de Mossoró.

Após investimentos realizados na segurança pública pela atual gestão, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) apresenta os resultados obtidos pela Guarda Civil Municipal (GCM) ao longo de 2021.

Com o aumento do efetivo em 50%, renovação da frota de viaturas, ampliação do sistema de videomonitoramento, entre outros investimentos, a GCM atendeu 5.059 ocorrências, contemplando as zonas urbana e rural do município.

Comparado com o ano de 2020, onde foram realizadas apenas 2.350 diligências, o número de atendimentos em 2021 aumentou em 115%.

Entre os bairros que solicitaram assistência da Guarda Civil Municipal e possuem maior incidência, estão: Centro (1.491), Santo Antônio (580), Alto da Conceição (235), Aeroporto II (179) e Alto de São Manoel (174).

O trabalho ostensivo da GCM resultou na localização de 82 veículos e 16 armas de fogo. Também destacam-se as intervenções do Pelotão de Ações Ambientais (PAAM) no resgate de 126 animais durante o período. O mês de julho obteve a maior movimentação de viaturas, contabilizando 485 atendimentos.

De acordo com secretário municipal de Segurança Pública Cledinilson Morais, os resultados são frutos da atenção especial do município à segurança pública.

“Conseguimos novas viaturas para atender às demandas em todas as regiões de Mossoró. As viaturas estavam sem condições de uso, sem manutenção, solicitamos a substituição sem custo adicional. Antes, a zona rural, por exemplo, não recebia a assistência da GCM, agora o efetivo está presente realizando patrulhamento nas áreas críticas das localidades”, disse.

Cleidnilson lembra do trabalho e interesse do Executivo Municipal em conquistar o porte institucional de arma de fogo para a guarnição.

“Um sonho de mais de nove anos virou realidade em menos de um ano de gestão. Conseguimos com a Polícia Federal o porte para reforçar a segurança em nosso município. Com trabalho e dedicação conseguimos vários benefícios para a Guarda”, concluiu.

A Guarda Civil Municipal pode ser acionada pela população por meio do Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública (CIOTS), através do número 153 . A central de atendimento funciona 24h. A ligação pode ser feita por qualquer operadora gratuitamente.