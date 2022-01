Prefeitura de Mossoró e ACREV realizam coleta seletiva no bairro Itapetinga

Uma parceria entre a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) e a Associação Comunitária Reciclando para a Vida (ACREV), está levando serviço de coleta seletiva de lixo para os moradores do loteamento Cidade Oeste, bairro Itapetinga.

A coleta aconteceu no último sábado (08) e contou com a colaboração dos moradores. O objetivo é promover a valorização da cadeia de reciclagem do município e ainda conscientizar a população sobre o destino correto do lixo. Além da importância da coleta enquanto fonte de renda para os catadores da associação que, tiram desse trabalho o sustento para suas famílias.

De acordo com Clébio Dantas, morador do bairro, outro ponto positivo da coleta seletiva é a diminuição do impacto ambiental e da poluição visual nas ruas.

“Esse trabalho visa também minimizar os impactos ambientais, a poluição visual, e o lixo nas praças, ruas, avenidas e terrenos baldios. Estamos começando esse trabalho aqui no bairro pois existe um grande número de pessoas que jogam lixo a esmo, que descartam o lixo de forma indevida fora do horário da coleta da coleta de lixo comum, eu atribuo a questão do grande número de lixo nas ruas a falta de conscientização da população, que jogam sacolas inteiras cheias de lixo em terrenos baldio eh canteiros, o que não é correto”, frisa Clébio.

A ACREV recolhe papeis, embalagens, alumínio, eletro e eletrodomésticos e vidros. Segundo Clébio, a prefeitura de Mossoró cedeu o carro e os catadores da ACREV passaram nas ruas do bairro recolhendo o material.

“Fiz um grupo de whatsapp com moradores interessados em participar da coleta seletiva e no dia certo, a prefeitura disponibiliza o carro e os pessoal da ACREV passa fazendo a coleta seletiva. Divulgo todo dia nos grupos, a ideia é atingir o máximo de pessoas interessados em colaborar com a coleta”, explica Clébio Dantas.

A coleta seletiva vai acontecer a cada quinze dias no bairro Itapetinga.