1.674 servidores efetivos da saúde de Mossoró são beneficiados com progressão funcional. A iniciativa foi anunciada pelo prefeito Allyson Bezerra no mês de dezembro de 2021, quando revelou que os servidores seriam contemplados já a partir de janeiro deste ano. O benefício é concedido a partir do Decreto Municipal nº 6.261, art. 15º da Lei complementar nº 169. Para a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, a progressão representa a valorização dos trabalhadores e a garantia do cumprimento da lei.

FOTO: WILSON MORENO