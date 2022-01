Inscrições para o processo seletivo da Sesap são prorrogadas; salários são de até R$ 4 mil

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte (Sesap) prorrogou o prazo para inscrições no processo seletivo simplificado para preenchimento de 720 vagas em vários cargos visando atender às necessidades do Estado. Com a prorrogação, os candidatos poderão se inscrever até o próximo dia 23 de janeiro.



As vagas são para nível médio: Técnico em Biodiagnóstico, Técnico em Farmácia, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem com Experiência mínima de 90 dias em UTI Neonatal.



E Nível Superior: Médicos com especialidade em Clínica Geral, Medicina Intensiva Adulto, Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia, Neonatologia e Neurologia; além de Arquiteto especialista em Arquitetura em Sistemas de Saúde e/ou Arquitetura Hospitalar.



As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via internet, no período das 00h do dia 12/01/2022 e se encerrará às 23h59min do dia 23/01/2022, horário local. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico https://selecao.saude.rn.gov.br/selecao/ para efetuar inscrição, ler as instruções, preencher eletronicamente o “Formulário de Inscrição” de forma completa e correta, anexando corretamente a documentação.



De acordo com o edital, a Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público irá atender a necessidade de de ampliação das Unidades de Terapia Intensiva dos hospitais da rede própria de Assistência à Saúde do Estado; a abertura do Laboratório de Anatomia Patológica do Rio Grande do Norte; o reforço de equipes na área de Assistência Farmacêutica com profissionais de Técnicos em Farmácia, não contemplados pela Lei Complementar nº 333/2006 que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da SESAP/RN; o reforço das equipes da rede de Laboratórios; o suporte à Fiscalização Sanitária dos serviços e ambientes em saúde; bem como novas demandas pertinentes a dinamicidade dos serviços de saúde.



O prazo de validade do Processo Seletivo é de 12 meses, contados a partir da data da publicação da Homologação no Diário Oficial do Estado (DOE/RN), podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Todos os contatos acerca do referido Edital se dará exclusivamente pelo email: seletivo03.2021@gmail.com



A publicação do resultado final está prevista para 11 de fevereiro de 2022. O resultado final e as convocações serão divulgados no Diário Oficial do Estado, disponível no endereço eletrônico http://www.diariooficial.rn.gov.br/, disponibilizados no endereço eletrônico http://www.saude.rn.gov.br/ e também no endereço eletrônico https://gti.saude.rn.gov.br/site