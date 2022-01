Inmet emite alerta de chuva em todas as regiões do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (13) um aviso de chuvas intensas para todo o estado do Rio Grande do Norte. A publicação alerta para possibilidade de precipitações entre 20 e 50 mm/dia, além de ventos intensos, que pode variar entre 40 e 60 km/h.

A extensão do aviso também engloba todos os estados nordestinos, além de mais onze espalhados por todas as regiões do País.

Ao todo, o alerta lista 3.019 cidades brasileiras, o que inclui as 167 potiguares. O aviso é de legenda amarela, que representa Perigo Potencial, o menor na escala de severidade. O período de duração começou às 10h desta quinta e segue até o mesmo horário desta sexta-feira (14).

Por causa do aviso de chuvas, o Inmet considera ainda as possibilidades de baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O instituto recomenda que em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

É recomendado também evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações podem ser consultados com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Com informações da Tribuna do Norte