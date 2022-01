Prefeitura de Grossos realiza cadastro para emissão da carteira do artesão

A Prefeitura de Grossos convoca os trabalhadores do artesanato do município para a emissão e renovação da Carteira Nacional do Artesão. O documento é uma identificação nacional para os artesãos e trabalhadores manuais, cujo documento confere diversos benefícios as estes profissionais.

A Carteira do Artesão têm como finalidade cadastrar os artesãos, incentivando o artesanato como forma de geração de renda. Com a carteirinha, eles podem emitir nota fiscal eletrônica, participar de cursos de qualificação e requalificação, ter acesso a microcrédito, orientação técnica e jurídica, participação em exposições, comercialização de produtos em pontos de venda permanentes e eventos, além de prover informações necessárias à implantação de políticas públicas e ao planejamento de ações de fomento para o setor artesanal.

Para iniciar o trabalho de adesão dos artesãos ao documento, a Prefeitura de Grossos realiza na próxima terça-feira (18/01), uma visita aos ateliers dos artesãos da cidade a partir das 8h30. No mesmo dia, haverá um ciclo de palestras sobre a atividade artesanal com os temas “Economia Criativa”, que será ministrada por Graça Leal, subcoordenadora do Programa Estadual do Artesanato (PROART) e “Base conceitual do artesanato”, ministrada por Joscelito Martins, técnico da PROART, a partir das 19h no Polo Educa Grossos.

Na quarta-feira (19/01) no Polo Educa Grossos, haverá a emissão da Carteira do Artesão. Para se cadastrar, o artesão precisa ter 16 anos ou mais e apresentar os seguintes documentos: 01 foto 3x4 recente, RG e CPF (original e cópia), comprovante de residência com CEP atualizado e em nome do interessado ou declaração, apresentar três peças prontas para venda, de cada técnica a ser cadastrada e levar matéria-prima para confecção de outro produto ou fazer um vídeo (para os casos de uma técnica que leva muito tempo para confeccionar).

A prefeita Cinthia Sonale ressalta a importância da carteira do artesão para a valorização dessa arte que faz parte da economia do município.

“A Carteira do Artesão é o ponto de partida para reorganizarmos a questão do artesanato em Grossos. Nosso objetivo é contribuir com a tarefa de resgatar a dignidade do artesão, através de um conjunto de ações para reduzir as desigualdades territoriais e sociais e incentivar o empreendedorismo local”, frisou a prefeita.

Todos os artesãos da cidade e da zona rural estão convidados a participar e aderir a carteirinha que é gratuita, sem anuidade e sem taxa de adesão.