Chuva de 108 mm alaga o bairro Santa Cecília na cidade de Jardim de Piranhas-RN

A chuva foi no final da tarde desta sexta-feira, 14, destruindo tudo dentro de casa de famílias que evacuadas às pressas; Uma mulher desmaiada aparece sendo levada nos braços (foto) em vídeos enviados ao Instagram do MH. O Governo do Estado e a Prefeitura Municipal acionaram equipes de Defesa Civil para analisar o caso e transferir as famílias para casas usando o Aluguel Social

Uma chuva de 108 milímetros na divisa do Rio Grande do Norte com o estado da Paraíba no final da tarde desta sexta-feira, 14, alagou o bairro Santa Cecília, em Jardim de Piranhas-RN, destruindo tudo em pelo menos sete residências.

A chuva durou cerca de uma hora e quando reduziu, a água já havia entrado em diversas casas, sendo que pelo menos sete famílias tiveram que se retiradas as pressas para casas alugadas pelo Governo do Estado através do Programa Aluguel Social.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, moradores aparecem levando outros nos braços.





Nestas casas, os eletrodomésticos, móveis e outros pertences das famílias se perderam. A Defesa Civil Municipal acionou a Defesa Civil do Governo do Estado, para auxiliar no apoio as vítimas.

A governadora Fátima Bezerra foi acionada pelo prefeito Rogério Soares, conhecido por Rogério Couro Fino, pediu apoio também de outras secretárias estaduais.

Ainda na noite desta sexta-feira, foi feita uma inspeção no local do alagamento e já foi constatado que o nível da água havia baixado e as famílias voltando.

No início da manhã deste sábado, 15, as equipes de Defesa Civil vão realizar uma outra inspeção, para avaliar se as estruturas das residências não ficaram comprometidas.

Além da Defesa Civil, o Governo do Estado também enviou equipes da CAERN e da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, João Maria Cavalcanti.