Linha de ônibus do Sumaré começa a circular nesta quinta-feira, 20

A partir desta quinta-feira (20), moradores do bairro Sumaré, zona Leste, vão passar a contar com ônibus no bairro de segunda a sábado. A região não estava sendo atendida com transporte público. Com a ampliação do sistema realizado pela Prefeitura de Mossoró em parceria com a empresa Cidade do Sol, o itinerário virou realidade.



O Departamento de Transportes, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) trabalhou intensamente na elaboração da rota, realizando estudo de viabilidade para melhor atender à população. A linha com 21 km de extensão vai contemplar equipamentos públicos do município, unidade de saúde e polos atrativos. Além de atender os bairros Alto de São Manoel, Pereiros e Centro.



Secretário de Segurança, Cledinilson Morais destaca que a implementação da linha é fruto da atenção especial do município com o transporte público. “Estamos melhorando a mobilidade da cidade. É ônibus no bairro para atender às necessidades da população. Iniciamos 2021 com apenas três linhas funcionando na cidade. Montamos o plano de ampliação e até fevereiro serão mais de 30 bairros e localidades atendidos com linhas de ônibus”, disse.



Cledinilson lembra que “a ampliação é graças ao trabalho, apoio e interesse do município em fazer acontecer o transporte público na cidade. O ônibus é um sistema seguro e barato. Os veículos são totalmente acessíveis, contam com bilhetagem eletrônica, GPS entre outras tecnologias”, completou.



A linha Sumaré entrará em circulação na quinta-feira (20), saindo do bairro (cruzamento da avenida Gagaça Lopes com a rua Jardim Azaleia), às 5h30. O cidadão poderá acompanhar em tempo real, através do aplicativo Cittamob, os horários dos veículos e as previsões mais precisas, podendo assim organizar a rota do dia a dia.



Confira o itinerário:



Sentido Ida – Parque Verde, Av. Francisco Assis Fontes, Av. Gagaça Lopes, R. João Barbosa de Lira, R. José Vasconcelos da Mota, R. Campinas, Av. Raimundo Conrado Fontes, R. Teresina, R. José Vasconcelos da Mota, R. Luzia Moura da Silva, R. Lúcia Luzia de Moura, R. Manoel Batista Neto, R. Manoel Amâncio Rebouças Neto, R. João Nepomuceno de Moura, Travessa Fco. Cavalcante de Moura, R. Celina Viana, R. Francisco Sales Bezerra, Av. Presidente Dutra, R. Santos Dumont, Av. Alberto Maranhão, R. Meira e Sá, R. Dr. Mário Negócio, R. Prudente de Morais, R. Juvenal Lamartine, R. Auta de Souza, Av. Rio Branco, Av. Augusto Severo, R. Cel. Gurgel, R. Nísia Floresta, R. Cunha da Mota.



Sentido Volta - R. Cunha da Mota, Av. Pres. Dutra (lateral do viaduto entrando à esquerda), BR-304, R. Francisco Sales Bezerra, R. Celina Viana, Av. Damião Rodrigues de Souza, R. Lourival Caetano Ferreira, Travessa Paulo Cavalcante de Moura, R. Manoel Batista Neto, R. Raimundo Pereira Rebouças, R. João Barbosa de Lira, Av. Gagaça Lopes, Parque Verde.