UPAs de Mossoró disponibilizam testes de Covid e atendimento de sintomas gripais

As três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Mossoró estão disponibilizando serviços específicos às pessoas que apresentam sintomas gripais. Entre eles: teste de Covid-19 e atendimento médico com estrutura de acolhimento, consulta médica, encaminhamento para exames e em casos graves internamento para tratamento.



A confirmação da estrutura de atendimento à população nas UPAs foi feita durante uma visita técnica realizada nesta terça-feira (18) por equipes da Secretaria Municipal de Saúde que foram acompanhadas pelo prefeito Allyson Bezerra. Durante a visitação todos os setores da UPA do Belo Horizonte, escolhida para ser vistoriada inicialmente, foram inspecionados para que fossem observados como está o funcionamento e atendimento aos mossoroenses.



Segundo o diretor da equipe médica da UPA do BH, Hudson Bessa, anualmente nesta época do ano é comum o aumento de casos de doenças respiratórias devido a chegada de chuvas, e com isso aumenta também a procura por atendimentos nas unidades de saúde. Junto a esse fator, vem sendo registrado um aumentando no número de casos de contágio por Covid-19.



ATENDIMENTO DE SAÚDE GARANTIDO – Durante a visita na UPA do BH, o prefeito Allyson Bezerra garantiu à população que todos os serviços de urgência, emergência, consultas, testes e medicação estão garantidos em todas as três UPAs de Mossoró. Um dos setores da UPA do BH que foi alvo de inspeção da equipe do município, foi a farmácia da unidade. “Estamos aqui na UPA do BH realizando uma visita técnica para averiguar como estão os serviços oferecidos à população e confirmamos que todos os setores, não somente desta unidade, mas também das demais unidades, estão em pleno funcionamento e os estoques de medicamentos também estão abastecidos nas farmácias das UPAs”, afirmou o prefeito Allyson Bezerra.



No momento em que a equipe esteve na UPA do BH foi registrada uma grande demanda, porém todos os serviços seguiram sendo ofertados de forma organizada. A maioria das pessoas que estão procurando as UPAs estão em busca de realizar o teste de Covid-19. Na oportunidade, o prefeito Allyson aproveitou para incentivar à população a se vacinar contra a Covid-19 e a levar as crianças para serem vacinadas.



A secretária Morgana Dantas reforça que existe um cuidado do município em garantir serviços de saúde de qualidade à população e que, apesar do registro de aumento na procura por atendimento nas UPAs, os atendimentos continuam acontecendo dentro da normalidade. “Podemos garantir à população que todas as UPAs estão realizando atendimento de casos de sintomas gripais, realizando testes de Covid-19 e todas as medicações utilizadas no setor de urgência e emergência estão sendo abastecidas para que não ocorram faltas”, completou.

Durante a visita na UPA do BH, o prefeito Allyson Bezerra garantiu à população que todos os serviços de urgência, emergência, consultas, testes e medicação estão garantidos em todas as três UPAs de Mossoró. Um dos setores da UPA do BH que foi alvo de inspeção da equipe do município, foi a farmácia da unidade. “Estamos aqui na UPA do BH realizando uma visita técnica para averiguar como estão os serviços oferecidos à população e confirmamos que todos os setores, não somente desta unidade, mas também das demais unidades, estão em pleno funcionamento e os estoques de medicamentos também estão abastecidos nas farmácias das UPAs”, afirmou o prefeito Allyson Bezerra.



No momento em que a equipe esteve na UPA do BH foi registrado uma grande demanda, porém todos os serviços seguiram sendo ofertados de forma organizada. A maioria das pessoas que estão procurando as UPAs buscam fazer o teste de Covid-19. Na oportunidade, o prefeito Allyson aproveitou para incentivar à população a se vacinar contra a Covid-19 e a levar as crianças para serem vacinadas.