Prefeito assina ordem de serviço para construir praça de 2.533,95 m² no Bom Jesus

O prefeito Allyson Bezerra assinou a ordem de serviço no início da noite desta quarta-feira, 19, para construir praça de 2.533,95 m², orçada em R$ 675 mil, no bairro Bom Jesus, zona sul de Mossoró-RN.

A solenidade, com a presença de vereadores, secretários e os moradores do bairro, foi realizada no local que será instalado o canteiro de obras nos próximos dias.

A obra será tocada sobre a fiscalização da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), que tem a frente o engenheiro Rodrigo Lima.

A praça é um pedido de pelo menos 4 décadas dos moradores da comunidade. Alguns pensam na valorização de seus imóveis e outros falam em melhora na qualidade de vida.

O presidente da Câmara, Lawrence Amorim, que tem acompanhado prefeito Allyson na cidade desde o início da gestão, disse que de tanta promessa, a população está ficando desacreditada.

Asseverou, no entanto, que na gestão Allyson Bezerra tem sido de resgate da credibilidade do Poder Público, pois os compromissos assumidos estão sendo cumpridos um a um.

O prefeito conversou com o Mossoró Hoje com exclusividade.





“Estamos apresentando à cidade de Mossoró obras que eram esperadas há décadas. Há moradores do bairro que esperavam pela construção da praça há pelo menos 40 anos. Hoje, nós damos a ordem de serviço para início da obra de construção do equipamento que irá beneficiar todo o Bom Jesus e região. Estamos aqui escutando os cidadãos que moram há 20, 30, 40 anos ou mais e sonhavam em ter um equipamento para lazer e agora começa a realização de um grande sonho”, declarou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.

A praça pública no bairro Bom Jesus contempla uma área de 2.533,95 m² totalmente acessível e equipada composta por: quadra poliesportiva com alambrado; espaço para passeios em piso intertravado; academia da primeira idade; academia da terceira idade; vagas de estacionamento; iluminação em LED; paisagismo e arborização.

O investimento na obra é de R$ 675 mil reais. “Hoje, estamos dando a ordem de serviço para construção de uma importante praça no Bom Jesus. São 2.500 m² de área com espaços para passeio, quadra poliesportiva com alambrado e proteção, incentivando a prática esportiva. Teremos academias da primeira e terceira idade para prática de exercícios físicos. A praça será totalmente acessível, arborizada e ainda com mais segurança a partir da instalação de luminárias LED, oferecendo à população mais qualidade de vida”, detalhou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

Os moradores que acompanharam a solenidade de assinatura da ordem de serviço elencam benefícios que a praça ofertará à comunidade. “Essa obra vai trazer um grande beneficio sendo muito importante para os moradores do bairro. Antes, não tinha nada que pudesse trazer conforto, qualidade de vida e lazer para os moradores. Agora, acredito muito que com a praça e o movimento que ela vai trazer gerará mais saúde e qualidade de vida”, contou Evanil Zopelaro, morador do bairro e microempreendedor.

A moradora Denise Cavalcanti também opinou sobre a construção do novo equipamento público no bairro Bom Jesus. “Essa praça era esperada há muitos anos pelos moradores. Faz mais de 20 anos que eu ouço promessas e agora ela saindo será um beneficio maravilhoso para todos nós com academia, local para caminhada e para as crianças brincar. Eu estou muito feliz com essa obra”, disse.

Na oportunidade, o chefe do Executivo municipal ainda elencou mais investimentos da Prefeitura de Mossoró em 2022. “Neste ano, estaremos entregando para a cidade de Mossoró diversas ruas pavimentadas, ruas asfaltadas. Ainda vamos entregar creches, unidades básicas de saúde, outras praças. Vamos iniciar obras grandes como a policlínica do Alto de São Manoel, um sonho de muitos anos, beneficiando toda a região”, concluiu Allyson Bezerra.