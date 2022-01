Prefeitura de Mossoró tem dificuldades para comprar medicamentos para abastecer as UPAs

Especialmente agora em janeiro, pessoas com sintomas gripais tem não só lotado hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), como aumentado a procura por remédios contra a doença, e alguns já estão em falta no mercado. A secretária de saúde Morgana Dantas reforça que existe um cuidado do município em garantir serviços de saúde de qualidade à população e que, apesar do registro de aumento na procura por atendimento nas UPAs, os atendimentos continuam acontecendo dentro da normalidade.

Com o rápido avanço dos casos de gripe, a secretaria de saúde de Mossoró tem visto crescer a pressão sobre as unidades de saúde, além de uma possível falta de remédios para tratar a doença.

Em entrevista ao Jornal Mossoró Hoje na Ondas do Rádio nesta quinta-feira (20), a secretaria Morgana Dantas disse que as três Unidades de Pronto Atendimento do município estão assistidas com a medicação necessária, mas já enfrentam dificuldade devido à alta demanda por esses medicamentos.

“Neste momentos nos encontramos com as UPAs abastecidas, não estamos com estoques totalmente abastecidos, mas temos sim medicação nas nossas UPAs, estamos aguardando a entrega de mais medicamentos e materiais”, explicou a secretária.

“Essa dificuldade acontece em decorrência dos próprios fornecedores desses medicamentos, que estão com problemas de entrega pela grande demanda e procura, e essa oferta está muito aquém do que o município necessita”, frisou Morgana.

“Podemos garantir à população que todas as UPAs estão realizando atendimento de casos de sintomas gripais, realizando testes de Covid-19 e todas as medicações utilizadas no setor de urgência e emergência estão sendo abastecidas para que não ocorram faltas”, completou.