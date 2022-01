Aumento de demanda faz PMM reativar centro de testagem para Covid-19 no Ginásio de Esporte

O Ginásio de Esporte Engenheiro Pedro Ciarlini Neto voltará a funcionar como centro de testagem para Covid-19 a partir de segunda-feira (24). O objetivo é reforçar o atendimento às pessoas que apresentarem os sintomas relacionados à doença.

O centro de testagem funcionará de segunda a sexta, das 8h às 16h. No local, haverá postos de coleta, área de triagem e atendimento médico para pessoas que testaram positivo para Covid-19. Uma orientação importante é que devem procurar o centro de testagem aqueles que estão com três dias de sintomas.

“A ideia da abertura do centro de testagem aconteceu após conversa com o prefeito Allyson Bezerra, ocasião em que foram mostrados os dados de coleta de exames em nossas três unidades de pronto atendimento. Nós da Secretaria Municipal de Saúde entendemos que precisávamos de uma ação rápida para aliviar os atendimentos nas UPAs, visto que a maioria se referia à testagem. Então, vamos reabrir o centro de testagem para fazer essa cobertura voltada à realização dos testes. Dessa forma, a pessoa saberá se está com Covid e, se o resultado for positivo, poderá realizar o tratamento e o isolamento adequado”, declara a titular da Secretaria Municipal de Saúde, Morgana Dantas.