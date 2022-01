Idoso é preso e autuado em flagrante por violentar de animais de rua em Janduís

Um idoso conhecido como “Fernando das Cachorras” foi preso na tarde desta quinta-feira (20), após abusar de uma cadelinha de rua, no município de Janduís. O homem já é conhecido pelos crimes na região. De acordo com a bacharel em direito Angélica Mariana, há relatos sobre ele há cerca de 10 anos também em Campo Grande e Messias Targino. Nas ruas, ele ameaça os moradores que tentam proteger os animais. O MOSSORÓ HOJE foi procurado com um pedido de ajuda para expor o caso, no intuito de pressionar as autoridades para que tomem providências para mantê-lo preso.