Programa Semear 2022 realiza distribuição de óleo diesel para o corte de terra nesta terça, 25

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) realiza, nesta terça-feira (25), a distribuição de óleo diesel para a implementação do corte de terra em áreas cultivadas por pequenos agricultores.O titular da SEADRU, Faviano Moreira, explica as novidades para a edição 2022. Ele destaca o aumento na quantidade de agricultores beneficiados para este ano, a ação de orientação técnica e a distribuição de óleo diesel.“Para este ano, aumentamos a quantidade de cotas e, consequentemente, crescerá o número de agricultores beneficiados. Também traremos a inovação da orientação técnica, uma vez que já estamos com os resultados da análise de solo que fizemos no ano passado. Trata-se de uma orientação técnica mais direcionada. Ainda vamos ter inovações destinadas à distribuição do óleo diesel, onde o agricultor terá uma condição melhor para retirar o combustível”, declara.A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Agricultura, distribuiu no ano passado mais de 96 mil litros de óleo diesel para agricultores de mais de 110 comunidades rurais. Ao todo, foram 59 tratoristas que realizaram o corte de terra.PROGRAMA SEMEARO Programa Semear incentiva o pequeno agricultor familiar através do fornecimento gratuito de óleo diesel para o corte de terra na zona rural de Mossoró. Cada um recebe uma quantidade definida pela SEADRU.O programa existe há mais de 20 anos e ajuda o produtor rural das comunidades mossoroenses a produzirem os frutos da terra necessários à subsistência e ao crescimento da renda familiar.O Programa Semear está amparado pela Lei nº 3.301, de 21 de agosto de 2015. E tem por finalidade atender a grupos de agricultores familiares com caráter contínuo, executado no primeiro semestre de cada ano, observando o período chuvoso da região.Tem direito ao programa o agricultor que disponha de área menor que quatro módulos rurais; que utilize predominantemente mão de obra familiar; e que tenha renda familiar originada da atividade econômica vinculada ao próprio estabelecimento.