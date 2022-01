Vacinação contra a Covid-19 na UnP será ampliada, passando a funcionar às terças e quartas. O público-alvo da vacinação são pessoas a partir de 12 anos, que podem tomar no local a 1ª, 2ª ou 3ª dose do imunizante. Devido à grande procura, a UnP e a Secretaria de Saúde de Mossoró decidiram ampliar o tempo de atendimento no local, aberto inicialmente apenas para um Dia “D”. Um diferencial deste ponto de vacinação será o horário de funcionamento: das 10h às 14h, e das 16h às 20h.

A partir desta terça-feira (25) o ponto de vacinação contra Covid-19 que foi instalado na Universidade Potiguar (UnP) de Mossoró terá atendimento estendido, passando a funcionar às terças e quartas-feiras.

O público-alvo da vacinação são pessoas a partir de 12 anos, que podem tomar no local a 1ª, 2ª ou 3ª dose do imunizante.

Devido à grande procura, a UnP e a Secretaria Municipal de Saúde decidiram ampliar o tempo de atendimento no local, aberto inicialmente apenas para um Dia “D”. Um diferencial deste ponto de vacinação será o horário de funcionamento: das 10h às 14h, e das 16h às 20h.

A vacinação acontece no Centro Integrado de Simulação (CIS), em frente à Praça de Alimentação. O acesso se dá pela entrada principal do prédio da Universidade, voltado para a Avenida João da Escóssia. As equipes presentes no local conduzirão o público para cadastro e sala de imunização.

OUTRAS VACINAS

Nas segundas e quintas-feiras, o ponto de vacinação na UnP estará administrando as demais vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI), exceto a vacina contra a Influenza.

Nesses dias, os interessados em se vacinar contra a Covid-19 deverão se dirigir a outros pontos de vacinação mantidos pelo município, como as Unidades Básicas de Saúde.