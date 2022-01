Prefeitura de Grossos distribui 140 kg de sementes crioulas e inicia projeto do Algodão Agroecológico

A Prefeitura de Grossos realizou na manhã desta segunda-feira (24), a entrega de 140 kg sementes crioulas de feijão para agricultores do município. A iniciativa contou com apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - RN (EMATER).

De acordo com a prefeita Cinthia Sonale, a ação tem como objetivo incentivar a agricultura familiar e contribuir para a diminuição dos custos da produção destes trabalhadores neste momento de pandemia.



“Ao todo estamos entregando 140 kg de sementes de feijão distribuídos para estes trabalhadores que tiram seu sustento da agricultura familiar. Essa ação vai beneficiar 26 agricultores familiares de Areias Alvas, Valença, Boi Morto e Assentamentos. Queremos incluir o homem do campo em todas as ações e programas para contribuir com a melhoria na qualidade de vida de todas as famílias”, declarou a prefeita.



As sementes já foram direcionadas para os bancos de distribuição das comunidades, e a partir de hoje, o agricultor já pode fazer a retirada dos grãos. Lembrando aos agricultores que deverão comparecer ao local portando o RG ou documento que prove vínculo com o programa.



Além da distribuição das sementes crioulas, o município deu início ao programa estadual do Algodão Agroecológico Potiguar, com a entrega dos cadernos aos produtores para dar início as atividades do projeto, juntamente com o corte de terra dos agricultores cadastrados. As sementes do algodão agroecológico deve chegar ao município do próximo mês de fevereiro.



“Iniciamos também as atividades do projeto algodão agroecológico, com a distribuição dos cadernos e já cortando a terra daqueles agricultores que se inscreveram para participar do projeto. Grossos está entre as únicas três cidades da região comtempladas com esse programa do algodão, fruto do esforço da nossa gestão e da parceria com a Emater. Nós conseguimos incluir o município que já teve em anos passados, a produção de algodão, e agora, nós conseguimos inserir os agricultores no projeto e eles vão ter a produção garantida sem custos, com a venda direta do produto, porque o governo do estado já tem a empresa para fazer a compra o produto do agricultor. Então é um projeto muito importante para o município que a prefeitura está dando todo apoio”, destaca Cinthia.



Em Grossos, o projeto Algodão Agroecológico irá beneficiar 8 agricultores dos Assentamentos e a comunidade do Boi Morto.