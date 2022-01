Prefeitura de Tibau inicia construção de praça em Gado Bravo

Segundo a prefeita Lidiane Marques, o equipamento público visa atender os anseios dos moradores para o lazer, bem como servirá de ponto de encontro das famílias e amigos. A praça ficará localizada nas proximidades da igreja e da escola, de frente para o mar. Os recursos para a construção da praça são de programas vinculados aos do Orçamento Geral da União (OGU), com contrapartida do município.