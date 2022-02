Educação confirma matrícula de mais de 20 mil estudantes em Mossoró-RN

A Secretária Hubeônia Alencar lembra que pela primeira vez na história da educação municipal, os pais puderam realizar a matrícula dos seus filhos em um formato 100% on-line, sem filas, sem demora, graças à plataforma “Mossoró Digital”. O sistema garantiu total transparência ao processo e comodidade às famílias, que realizaram as matrículas por meio de celular ou computador, sem a necessidade de se deslocar até a escola ou UEI. As aulas estão previstas para começar no dia 7 de março.

Balanço apresentado pela Coordenadoria de Registro e Inspeção Escolar da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Mossoró mostra que mais de 20 mil alunos foram matriculados na rede de ensino para o ano letivo de 2022. O prazo final para os pais efetivarem a solicitação da vaga nas escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs), com a entrega da documentação necessária, se encerrou na última quarta-feira (26).

O calendário de matrículas foi iniciado ainda em dezembro, no dia 22, contemplando inicialmente a oferta de vagas para novos alunos com deficiência. Em seguida, foi aberto o prazo, de 3 a 7 de janeiro, para renovação dos alunos que já fazem parte da rede. A etapa seguinte foi a de transferência, de 10 a 14 de janeiro. Por último, a SME abriu o sistema para matrículas de alunos novatos. No total, foram solicitadas 20.224 vagas. Dessas, 20.008 foram devidamente efetivadas.

Pela primeira vez na história da educação municipal, os pais puderam realizar a matrícula dos seus filhos em um formato 100% on-line, sem filas, sem demora, graças à plataforma “Mossoró Digital”. O sistema garantiu total transparência ao processo e comodidade às famílias, que realizaram as matrículas por meio de celular ou computador, sem a necessidade de se deslocar até a escola ou UEI.

Concluídas todas as etapas do calendário, as matrículas nas vagas remanescentes nas unidades de ensino da rede serão regidas por portaria específica, que será publicada posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação.

O início das aulas presenciais estão previstas de acontecer no dia 7 de março. Serão, no total, 200 dias letivos, distribuídos em quatro bimestres. As atividades do ano letivo serão iniciadas em fevereiro, após o período de férias escolares. Entre os dias 8 e 11 de fevereiro acontecerá a Jornada Pedagógica.

De 14 a 25 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação promoverá um ciclo de formações e planejamento com os professores, supervisores e gestores das unidades de ensino. As formações seguem nos dias 3 e 4 de março.