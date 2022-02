“Fomos surpreendidos com a nota, sem nenhuma prestação de conta”, disse estudante sobre a Imagem

Estudantes de universidades de Mossoró foram surpreendidos por um comunicado emitido neste domingo (30), pela empresa Imagem Formatura, por meio do qual informado fim de suas atividades.

A empresa alega ser mais uma vítima dos problemas financeiros provocados pela pandemia da Covid-19, que se arrasta desde o início de 2020.

O problema, no entanto, é que a empresa vinha recebendo, ao longo dos últimos dois anos, pagamentos referentes a realização de bailes de formaturas, aulas da saudade e cerimônias de colação de grau de estudantes de vários cursos.

A promessa era que as festas que não puderam ser realizadas durante a pandemia, aconteceriam assim que a situação epidemiológica permitisse.

A surpresa dos estudantes foi justamente o comunicado sobre encerramento das atividades, sem que eles tenham sido, sequer, comunicados sobre o problema. A empresa também não fala em reembolso dos valores já pagos ou alguma alternativa para a questão.

Marília Paula, estudante de direito da Ufersa, esteve na delegacia de plantão nesta segunda (31), para fazer um Boletim de Ocorrência contra a empresa e afirmou ao repórter Pádua Jr, da Rádio Difusora, que seus sonhos, assim como de muitos outros estudantes, foram destruídos.

Ela conta que o seu prejuízo, assim como de outros colegas de turma, gira em torno de R$ 4 mil até então, visto que eles ainda estavam pagando o pacote de formatura. Há outros estudantes que já chegaram a pagar até R$ 6 mil a empresa, incluindo o pacote e senhas extras para o baile de formatura.





O MOSSORÓ HOJE também conversou com a estudante Gabrielle Soares, do curso de Engenharia da Ufersa. Segundo sua turma já havia pago todo o pacote e o baile deveria ter acontecido em maio de 2022, já tendo sido adiada quatro vezes devido pandemia.

Ela explicou, ainda, que durante todo esse tempo a empresa prometeu que o baile aconteceria. No entanto, não entregou, nem as fotos que eles já haviam tirado e nem placa de conclusão de curso que deveria estar afixadas nas paredes da Ufersa.

“Acho que a maior indignação de todo mundo é que eles só emitiram uma nota no Instagram, mas não falaram com ninguém, não deram nenhuma posição a nenhuma das turmas. A gente já tirou até as fotos e não vai ter sequer a placa na faculdade e as lembrancinhas dos pais. Fora a irresponsabilidade de passar a informação de que a nossa formatura seria concluída por outra empresa que ‘deu pra trás’. Vale lembrar que tudo da nossa formatura já tinha sido pago antes mesmo da pandemia, então eles só pegaram todo o dinheiro que a turma pagou (e que não foi pouco, tiveram amigos que já tinham comprado mais de 20 senhas além do pacote) e sumiram, porque nem satisfação eles querem dar mais”, lamenta.

A reportagem do MOSSORÓ HOJE também buscou contato com empresa, por telefone e também pelo whatsapp, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.