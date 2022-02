Em leitura da mensagem anual na CMM, Allyson anuncia reforma do Vuco-Vuco ainda em fevereiro

Na ocasião, Allyson relatou os avanços da Prefeitura de Mossoró ao longo de 2021, destacando as conquistas para os servidores municipais, a exemplo do pagamento de salários em dia e o repasse histórico para a previdência municipal. Também destacou o pagamento de R$ 116 milhões em dívidas da gestão anterior.

“Desde que assumi, escolhemos o servidor como nosso parceiro para uma gestão de sucesso. Colocamos todos os salários em dia, inclusive pagando mês a mês o rombo deixado pela gestão do passado obscuro. Hoje, o servidor tem salário em dia e dentro do mês trabalhado com todos os adicionais pagos rigorosamente de acordo com o calendário firmado, o que não ocorria há muitos anos e há várias gestões”, frisou.

Também no início da leitura da Mensagem Anual, o prefeito Allyson Bezerra destacou a preocupação da atual gestão em fiscalizar o serviço público para assegurar eficiência nos atendimentos à população. Nessa mesma direção, anunciou a criação da Ouvidoria Itinerante.

“Anuncio que ainda neste mês lançaremos a Ouvidoria Itinerante, que percorrerá UPAs, escolas, UBSs, secretarias e demais equipamentos da Prefeitura para escutar e buscar a excelência no atendimento ao povo”, disse.

O prefeito ressaltou a implantação do programa “Mossoró Digital”, no ano passado, iniciativa que modernizou os processos internos do Município e a solicitação de serviços pela população.

“O 'Mossoró Digital' proporciona a informatização e a conectividade de toda a gestão. Vence décadas de atraso e facilita a vida do servidor, gestores, contribuintes e cidadãos em geral, tudo à palma da mão. E tudo isso é só o começo. Outras etapas serão cumpridas, para que tenhamos uma cidade digital, moderna, tomando como exemplo experiências vitoriosas no país e no mundo”, declarou.

CULTURA

Além das obras já em execução em equipamentos da Secretaria de Cultura, o prefeito anunciou a reforma da Estação das Artes.

“Tenho a felicidade de anunciar que está sendo finalizada para publicação a reforma da Estação das Artes, que receberá um piso, em toda a sua área de 11 mil e 300 metros quadrados, digno da sua história e dos grandes eventos que recebe”, salientou.

ZONA RURAL

O prefeito Allyson Bezerra ressaltou a preocupação permanente da gestão com a população da zona rural e assinalou o trabalho que será implementado nessa região de Mossoró.

“Para este ano, a propósito, começamos a perfuração de 60 poços na zona rural, graças a recursos federais obtidos em Brasília. Quero, inclusive, destacar esse apoio especial e diferenciado, que ainda vai permitir que, através de dotações articuladas, venhamos a construir uma Policlínica no Alto de São Manoel, quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs), duas grandes escolas e duas novas creches, com recursos da ordem de R$ 50,5 milhões”, frisou.

EDUCAÇÃO

A educação também receberá atenção da gestão da Prefeitura de Mossoró. Além das melhorias implementadas ao longo de 2021, o Município prevê ações que fortalecerão a educação na cidade.

“E para 2022, a meta é reformar mais 30 escolas e creches em todo o nosso município. Estamos vencendo um abandono da educação de décadas, que fique claro. Mas, a missão está só começando”, disse, ao também salientar que, através do "Mossoró Digital", a Prefeitura realizou a matrícula de mais de 20 mil alunos de forma 100% on-line.

INFRAESTRUTURA

No âmbito da infraestrutura, o prefeito enfatizou a ampliação da malha viária, destacando que, em 2021, foram pavimentados 49 mil metros quadrados de novas ruas.

“Preciso falar de infraestrutura e mobilidade urbana. Pavimentamos 49 mil metros quadrados de novas ruas como a Zeca Cirilino no bairro Barrocas e a rua Francisco Naelson no Belo Horizonte e recuperamos o calçamento de 160 ruas e avenidas. Para este ano a meta é pavimentar ruas nos bairros: Aeroporto 2, Parque Universitário, Santo Antônio, Bela Vista, Conjunto Alfredo Simoneti, Conjunto Novo, Sumaré, Planalto, Alameda e tantos outros que ainda possuem ruas sem pavimentação”, anunciou Allyson Bezerra, ao também ressaltar que, no ano passado, o programa “Asfalto no Bairro” recuperou a pavimentação de 43 ruas e avenidas, num total de 36 quilômetros.

“E aproveito o momento para anunciar que a partir de amanhã estarei dando a ordem de serviço para asfaltar mais dezenas de ruas e avenidas importantes da cidade, com um investimento de 24 milhões de reais”, completou.

O prefeito anunciou ainda que neste mês o Município vai finalizar a licitação e iniciar as obras do novo Shopping do Vuco-Vuco.

“Anuncio que, ainda este mês, vamos finalizar a licitação e iniciar as obras do novo Shopping do Vuco-Vuco, que será o maior mercado popular do Rio Grande do Norte e certamente será o local de ganha pão de centenas de pais e mães de família. Assim, como é o Mercado do Bom Jardim, que será entregue ainda neste primeiro semestre, depois de anos de obras se arrastando, parando”, destacou.

MOBILIDADE

O transporte coletivo também é objeto das ações da Prefeitura de Mossoró. No ano passado, o Município lançou o programa “Ônibus nos Bairros”, que contempla hoje 12 bairros da cidade. “Porém, eu tenho hoje outras boas notícias sobre o transporte de massa. A partir de amanhã, serão iniciadas mais 5 novas linhas atendendo bairros, como Nova Mossoró, Santa Júlia, Bom Jesus, Belo Horizonte e Lagoa do Mato. E, a partir de maio, daremos um novo salto fazendo Mossoró chegar a 14 linhas ativas, com ônibus chegando a todas as regiões urbanas”, ressaltou.

SAÚDE

Durante a leitura da Mensagem Anual, o prefeito definiu a área da saúde como a mais desafiadora do primeiro ano da gestão, principalmente em virtude da pandemia do coronavírus. Allyson Bezerra, no entanto, reforçou o compromisso do Município de garantir assistência à população.

“Nosso trabalho apareceu, quando abrimos o Centro de Testagem, custeamos leitos de UTI, abastecemos nossas UPAs com insumos e oxigênio e contratamos mais profissionais. Iniciamos a vacinação há um ano e com a colaboração da nossa equipe, profissionais da saúde e em parceria com entidades, instituições e voluntários, conseguimos levar a vacina para todas as UBSs da cidade e da zona rural, abrir ginásios de esportes e vacinar aos finais de semana e feriados”, disse.

O prefeito ainda citou outras ações no âmbito da saúde, como a transferência do antigo Hospital São Camilo de Lellis para novas instalações, com condições mais adequadas para acolhimento e atendimento aos pacientes, e a garantia de médicos nas Unidades Básicas de Saúde.

RESTAURAÇÃO DA CREDIBILIDADE

Ao finalizar a leitura da Mensagem Anual, o prefeito Allyson Bezerra falou sobre a restauração da credibilidade da Prefeitura de Mossoró.

“Enfim, foram muitas as conquistas para o povo mossoroense neste primeiro ano de mandato. Talvez fique marcado como o mais desafiador da nossa gestão, no qual conseguimos restaurar a credibilidade da Prefeitura de Mossoró, manter – e melhorar – os serviços públicos ao cidadão.”, concluiu.

