Governo do Estado vai construir Escola do Campo na Maisa, em Mossoró

A definição ocorreu nesta terça-feira, dia 1º de fevereiro de 2022, em Natal, em reunião da governadora Fátima Bezerra com os secretários de Planeamento, Controladoria, Administração e Educação. Ainda na mesma reunião foram lançados os editais para construção de IERNs em Campo Grande e Tangará, que vão se somar as unidades de Natal, Umarizal e Alexandria já foram lançados. Confira mais detalhes acessando o MH.

A governadora Fátima Bezerra informou nesta terça-feira, dia 1 de fevereiro de 2022, que vai construir duas escolas do Campo, uma em Mossoró-RN e outra em Vera Cruz-RN.

A informação foi passada pela governadora Fátima Bezerra ao lado dos secretários de Gustavo Coelho, de Administração e Getúlio Marques, de Educação, nesta terça-feira, 1, em Natal.

Na ocasião, a governadora disse que até sexta-feira será lançado os editais para fazer as escolas (IERN) de Campo Grande e outra em Tangará. Já foram lançados os editais para Natal, Alexandria e Umarizal.

O investimento nas escolas de Campo Grande e Tangará gira em torno de R$ 10 milhões e que conta com a doação do terreno por parte dos municípios, diz o subsecretário Pedro Lopes.

Na mesma ocasião da reunião, ficou definido quais são os municípios que vão receber as escolas do Programa Nova Escola Potiguar: Mossoró foi contemplada com uma escola.





Vai ficar no Assentamento Oziel Alves, no Polo Maísa. Nesta região existe outros 10 assentamentos e a vila central, onde moram mais ou menos 15 mil pessoas.

O outro município que vai ganhar escola do campo é Vera Cruz, precisamente no Distrito de Cobé. Estas duas escolas serão voltadas especificamente para o homem do campo.

Ainda no Programa Nova Escola Potiguar, a governadora Fátima Bezerra e os secretários anunciaram escolas indígenas em Macaíba (Tapará) e outra em Baia Formosa (Sagi).

A equipe de governo anunciou também escola na localidade do Pega, em Portalegre. Esta comunidade tem 48 famílias e a outra próxima, o Arrojado, têm 36 famílias quilombolas.

As demais escolas técnicas vão ser construídas em Extremos, Pedro Velho, Montanhas, em Natal (duas), que ficarão nos bairros Felipe Camarão e Planalto.

O secretário Estadual de Educação, professor Getúlio Marques, ressaltou que ao todo serão 16 mil novas vagas de ensino de segundo grau, com cursos profissionalizantes, sendo criadas.

Já o secretário de administração, Gustavo Coelho ressaltou que todas estas novas escolas terão usinas fotovoltaica de geração de energia limpa.

Antes de encerrar a reunião, a governadora Fátima Bezerra lembrou que outras 100 escolas vão passar por restauração e ampliação e outras 60 por reformas. O RN tem 600 escolas.

“Não há caminho melhor para promover a cidadania do nosso povo, trazendo desenvolvimento com geração de emprego e inclusão social, do que investir em educação”, diz Fátima Bezerra.