IFRN disponibiliza 1262 vagas para cursos de nível superior via SiSU

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), por meio da Pró-Reitoria de Ensino (Proen), publicou o Edital nº 4/2022, que anuncia o processo seletivo para Cursos Superiores de Graduação.

As oportunidades são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2022 e ocorrem via Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

Ao todo, são 1262 vagas, divididas em cursos superiores de Licenciatura (516), Tecnologia (610) e Engenharia (136).

As oportunidades são ofertadas por 16 campi do Instituto e destinadas a participantes da edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que tenham obtido nota superior a zero na Redação e que não tenham participado na condição de "treineiro".

INSCRIÇÕES

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas a partir do dia 15 de fevereiro de 2022, indo até as 23h59 do dia 18 do mesmo mês. A ação deve ser realizada, exclusivamente, de forma on-line, no Portal do SiSU.

Conforme o Edital nº 2/2022 – SESU/MEC, ao acessar o endereço eletrônico do SiSU, o(a) candidato(a) deverá efetuar seu cadastro no ‘Login Único’ do Governo Federal e criar uma conta Gov.br, caso seja seu primeiro acesso. Caso já possua cadastro, bastará inserir o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha.



Em seguida, o(a) candidato(a) será retornado(a) ao Portal do SiSU para dar continuidade a sua inscrição. Neste momento, o(a) interessado(a) poderá se inscrever em até duas opções de vaga, especificando, em ordem de preferência, curso, Campus, turno e modalidade de concorrência.

CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

Para efeito de classificação, serão consideradas as pontuações obtidas em cada área do Enem do último ano: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Redação.

O Resultado com a lista dos(as) candidatos(as) classificados(as) na chamada regular do processo seletivo será divulgado no dia 22 de fevereiro de 2022, aqui no Portal do IFRN.

Veja os Cursos Superiores ofertados pelo IFRN: