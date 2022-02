MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 03/02/2022

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

CONFIRAM OS DESTAQUES

Prefeitura e Governo do Estado vão instalar 20 leitos clínicos com urgência no Hospital da PM em Mossoró

RN+ Vacina: mais de 6 milhões de doses contra a Covid-19 já foram aplicadas no estado

“Arrumamos a casa e construímos os alicerces para avançar”, disse Fátima Bezerra à ALRN

Lawrence Amorim: Mossoró se prepara para receber a tecnologia 5G

Por descumpri ordem judicial, Fernando das Cachorras é preso em Janduis-RN

'O PL para reduzir o preço dos combustíveis é uma prioridade, é urgente resolvermos esse problema', diz Senador Jean

“Sou pré-candidato do PT à vaga no Senado pelo Rio Grande do Norte”, Diz Senador Jean Paul