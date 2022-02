‘Vamos ter calma e paciência. É momento de pensar na saúde, nas melhores condições’

O Comitê Permanente de Biossegurança da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), recomendou por adiar mais uma vez o início das aulas presenciais.

De acordo com o Conselho, a medida se dá em virtude do aumento dos índices de contaminação por covid-19 no estado, principalmente nas cidades onde estão localizados os campis da Universidade.

A recomendação é para que o retorno presencial aconteça apenas no dia 28 de fevereiro e não mais no dia 14, como estava previsto até então.

A Reitora da Ufersa, Ludimilla Oliveira, falou sobre a recomendação e informou que o documento já foi enviado para o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (Consepe) da universidade para que este possa deliberar e tomar a decisão final.

“A universidade está preparada para começar a qualquer momento. Agora vamos pensar nas condições de saúde dos nossos estudantes, dos nossos servidores técnicos, docentes e da nossa equipe de terceirizados. O que for decidido pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, nós estamos prontos para poder atender”, disse a reitora.

O Comitê reforça ainda para as medidas preventivas como o uso de máscaras adequadas cobrindo o nariz e a boca; o distanciamento social; lavagem e higienização das mãos e, a vacinação.

Confira a nota do Comitê de Biossegurança na íntegra AQUI.