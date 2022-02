CAPES realiza a segunda edição do Prêmio Talento Universitário

Estão abertas as inscrições para o 2º Prêmio CAPES Talento Universitário, concurso que tem como objetivo reconhecer o desempenho dos alunos com alto grau de desenvolvimento de competências cognitivas. Os interessados em participar devem se inscrever através do site, até o dia 13 de fevereiro.

A prova terá 80 questões de múltipla escolha, todas sobre conhecimentos gerais, e será aplicada no dia 20 março. Os locais do exame serão divulgados a partir de 03 de março.

As premiações serão distribuídas para os mil participantes com maiores notas na prova. O prêmio é de R$5 mil e serão aceitas até 44 mil inscrições. Podem participar estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 ou 2020 e ingressaram na educação superior em 2021.

Além disso, é preciso estar matriculado em um curso de graduação – presencial ou a distância – em uma instituição de ensino superior pública, privada ou militar. Outra exigência é não estar em débito com a CAPES, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ou outras agências de fomento à pesquisa.

A premiação vai subsidiar estudos e pesquisas da CAPES para a formulação de políticas públicas para a educação superior. O resultado será divulgado a partir de abril.

Confira o cronograma da premiação:

Previsão de divulgação dos locais de prova: a partir de 03 de março de 2022.

Aplicação de prova: 20 de março de 2022.

Resultado: a partir de abril de 2022.