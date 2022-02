Granja avícola mossoroense recebe selo SISBI para exportação nacional

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária, entregou, nesta sexta-feira (4), o selo do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) à granja avícola Filadélfia Alimentos LTDA. Com a chancela, a empresa do ramo de avicultura passa a ter concessão para comercializar seus produtos em todo o país.



“Era uma expectativa muito grande. Estava entre nossas metas ampliar a produção e agora essa possibilidade é possível com o SISBI. É o que toda empresa almeja”, disse Leonardo Gomes, representante da empresa, que atua há 15 anos em Mossoró.



A entrega foi realizada na sede da Secretaria de Agricultura e contou com a participação do Diretor-geral do IDIARN, Mário Manso, o Diretor de Defesa e Inspeção Sanitária Animal (DISA), Renato Dias, Secretário de Agricultura da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha, Leonardo Gomes e Victor Samuel como representantes do estabelecimento.



“É sempre uma alegria. A cada novo selo entregue estamos contemplando a expansão de uma empresa que nasceu aqui na nossa terra. É uma realização deles, mas também nossa que estamos vendo a economia girar. As empresas estão buscando cada vez mais se aprimorar para ir em busca do selo, o resultado disso é que hoje estamos entregando o décimo certificado”, afirmou Mário Manso, que entregou o certificado à Leonardo Gomes, representante da empresa.



O SISBI faz parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA), que é responsável por padronizar e harmonizar os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a segurança alimentar. Contempla toda a cadeia produtiva, incluindo pescado, segmentos de leite e derivados, avicultura, apicultura, entre outros.