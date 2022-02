Foro de Moscow 7 fev 2022 - Carlos Eduardo e a aliança com Fátima

Carlos Eduardo e a aliança com Fátima

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas William Robson e Bruno Barreto, destaca a aliança cada vez mais encaminhada entre o ex-prefeito de Natal e a governadora Fátima Bezerra. Caminha para ele ser o candidato ao Senado no lugar do atual senador Jean Paul Prates. Siga no Instagram @williamrobson

1 - Souza está fora da eleição deste ano. Deputado não esclarece o motivo

2- Carlos Eduardo faz “elogio de adversário” a Fátima e aumenta desconfianças da esquerda

4- Policiais e professores definem se entram em greve nesta segunda-feira

5- Álvaro Dias desmente que tenha lançado Ezequiel para governo do Estado

6- Robério alerta Fátima Bezerra: “Público de esquerda não vota em Carlos Eduardo”

7- Com o primo fora da disputa, ex-prefeito pode avançar a estadual

8- Carlos Eduardo confirma avanço nas conversas para formar chapa com Fátima Bezerra

9- Justiça determina que Prefeitura de Mossoró repasse informações ao mandato de Pablo Aires sobre castramóvel

10- Homem sugere envenenamento de Bolsonaro e PF apura o caso

