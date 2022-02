Uern vai disponibilizar 2.509 vagas através do SISU para cursos de graduação

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2022 começam nesta terça-feira (15). A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) oferta 2.509 vagas para os cursos regulares de graduação, na modalidade presencial, referente ao ano letivo 2022 da Instituição.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do acesso do candidato à Plataforma do SiSU (http://sisu.mec.gov.br). O período de inscrição segue até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 18 de fevereiro.

O acesso aos cursos de graduação da Uern, para preenchimento dessas vagas se dá por intermédio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referente ao ano de 2021.

Todas as informações pertinentes ao Processo Seletivo de Vagas Iniciais (PSVI) SiSU/UERN 2022 estão dispostas no Termo de Adesão ao SiSU (disponível no endereço www.uern.br/sisu), bem como no Edital, cabendo exclusivamente ao candidato conhecer suas normas regentes.

As vagas ofertadas no PSVI SiSU/UERN 2022 serão distribuídas nas seguintes categorias:

Cota Social – (tratada no item 4.1 deste Edital) – Na proporção de 50% (cinquenta por cento) do total de vagas, destinada a candidatos que tenham cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas e para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas;

Cota para Pessoas com Deficiência – Na proporção de 5% (cinco por cento) do total de vagas; e

Não Cotista – Candidatos não pertencentes à Cota Social ou à Cota para Pessoas com Deficiência.

A convocação dos candidatos aprovados na Chamada Regular do PSVI SiSU/UERN 2022 está prevista para o dia 22 de fevereiro.