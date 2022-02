Moradores seguem sofrendo com infestação de moscas nos bairros próximos à granja. Inúmeras denúncias vêm sendo feitas ao longo de, pelo menos, seis anos. A justiça já chegou a determinar que a granja Aviforte adotasse medidas para regularizar o seu funcionamento em relação ao meio ambiente, mas até então a realidade segue a mesma. Em um vídeo cedido nesta quarta-feira (16) ao Portal Mossoró Hoje é possível ver a situação de uma residência após um trabalho de dedetização. Rapidamente a moradora encheu um saco de lixo com moscas mortas no local. Quase 1kg de moscas foram recolhidas em apenas uma tarde.

FOTO: CEDIDA