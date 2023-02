Claudia diz que não fez nada que envergonhe os mossoroenses

A ex-prefeita Claudia Regina Freire de Azevedo escreveu um texto em sua conta no Facebook onde atesta que lutou até onde pode e “com todas as minhas forças”.

Claudia Regina diz que acata a decisão da Justiça eleitoral, “Muito embora, NADA, absolutamente NADA fiz para envergonhar os mossoroenses”.

Segue o texto na íntegra.

"Combati o bom Combate, completei a corrida, guardei a Fé "2 Timóteo 4:7

Após ter o meu mandato de prefeita, concedido pelo povo, subtraído pela justiça dos homens, me dirijo à população de Mossoró, principalmente aos que Acreditaram que Juntos poderíamos tornar nossa cidade bem melhor de se viver.

Lutei até onde pude, com todas as minhas forças. Tenho a consciência tranqüila. Jamais me acovardei.

Humildemente acato a decisão da justiça. Muito embora, NADA, absolutamente NADA fiz para envergonhar os mossoroenses. Todas as supostas irregularidades constantes dos processos foram praticadas por terceiros. NENHUMA por mim ou Wellington.

Estou tranqüila e disposta à continuar trabalhando por Mossoró, cidade que adotei como minha terra e por quem nutro Amor e Carinho.

Sou eternamente grata aqueles que caminharam ao meu lado e trabalharam comigo em prol de uma Mossoró mais justa e mais humana

Renovo o compromisso de que independente de cargo, continuarei trabalhando como sempre fiz. Desde o ano de 1985, lá na Mãe do Salvador, na Pastoral da Criança, nos bairros mais periféricos da nossa cidade. É isso que gosto de fazer. É isso que me dar prazer. É isso que alimenta a minha alma. SERViR as pessoas sem nada pedir.

Quero agradecer as orações, palavras de conforto, gestos carinhosos, e ações incentivadoras. Tudo isso só foi possível porque contei com vocês e mantive a fé no Ser Superior.

Entrego o meu futuro nas mãos de Deus. Confio na sua mão amiga e conto com a energia positiva de todos aqueles que querem o bem estar e um futuro melhor para a nossa cidade.

Deus nos abençoe!!!