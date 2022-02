Prefeito chama o Sindserpum para falar sobre o aumento dos professores

O prefeito Allyson Bezerra se reunirá na próxima quinta-feira (24) com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindserpum) para dialogar sobre o pagamento do reajuste de 33,24% do piso nacional do professores. O encontro será às 15h no Palácio da Resistência.

Prefeito diz que ligou para a diretora do Sindicato para tratar sobre o aumento e convocar a reunião.

“Eu liguei pessoalmente para a presidente do sindicato marcando com ela essa reunião, vamos estar recebendo e dialogando com a categoria de forma muito positiva, da mesma forma que nós fizemos com o texto voltado a previdência, quando tivemos uma reunião com os 23 vereadores, com o sindicato, com a Previ, mostrando que o diálogo é o melhor caminho que a gente tem”, afirmou o Prefeito.

Em assembleia virtual realizada na última sexta-feira (18), os professores da rede municipal de ensino de Mossoró deliberaram pela aprovação de um indicativo de greve. De acordo com Eliete Vieira, diretora do Sindiserpum, a expectativa dos professores é que a Lei seja respeitada e seja concedido o reajuste de 33,24% do piso nacional da categoria.



"A gente está com indicativo de greve aprovado, caso o reajuste não seja o esperado", diz diretora do Sindiserpum, lembrando que reunião sempre ocorreu, pois se não ocorresse, havia greve.

Os professores aguardarão o resultado da reunião marcada pelo Executivo mossoroense, e na sexta-feira (25), haverá uma nova assembleia para avaliar as propostas apresentadas pela Prefeitura de Mossoró e definir se será deflagrada ou não a greve. Além do reajuste do Piso do Magistério conforme determinação do Governo Federal, serão debatidos outros pontos da pauta apresentada.

A Secretária de Educação de Mossoró, Hubeônia Alencar concederá entrevista exclusiva ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio na próxima quarta-feira (23) para falar sobre o diálogo com os professores municipais. O programa vai ao ar ás 08h ao vivo pela Rádio Difusora e pelas redes sociais do Portal Mossoró hoje.