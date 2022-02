Mineiro realiza nova vistoria nas obras do Hospital da Mulher nesta quarta-feira, 23

O secretário de Gestão de Projetos e Metas do Governo do Rio Grande do Norte, Fernando Mineiro, coordenador do Projeto Governo Cidadão, realizará vistoria na obra do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró, nesta quarta-feira (23), às 09h.

O prédio vai abrigar a maior unidade hospitalar do Rio Grande do Norte, com mais de 160 leitos. Será voltado à saúde materno-infantil e sua instalação é prioridade do Governo do RN.

Os investimentos somam R$ 125 milhões, por meio do Governo Cidadão e da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap RN), com recursos estaduais via empréstimo com o Banco Mundial.

Durante vistoria realizada em janeiro, ficou constatado que a obra já estava 42% executada. A previsão é que seja finalizada ainda este ano.

O bloco A, dedicado às enfermarias, tem o serviço mais adiantado, com revestimento, pisos e esquadrias já sendo instalados; em seguida, a prioridade é a finalização do bloco C, o cirúrgico.