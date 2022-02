311 profissionais da educação de Mossoró terão progressões funcionais de classe concedidas

A Prefeitura de Mossoró anunciou na noite desta terça-feira (22), durante a abertura da Jornada Pedagógica, evento que marca o início do ano letivo de 2022, a concessão de progressões funcionais de classe a 311 profissionais da Educação.

O anúncio foi feito pelo prefeito Allyson Bezerra. O gestor revelou que a publicação das progressões será feita na edição desta terça do Jornal Oficial de Mossoró (JOM).

“Os servidores têm direitos resgatados e respeitados na nossa gestão. Retomamos, em 2021, o processo de concessão das progressões funcionais de classe e mudanças de nível dos profissionais da Educação. Havia progressões paralisadas desde 2018. Quero anunciar a progressão de mais 311 profissionais da rede municipal de ensino, com publicação no JOM já na edição desta terça”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

Em 28 de outubro do ano passado, Dia do Servidor Público, a Prefeitura de Mossoró, reconhecendo e valorizando o trabalho dos profissionais da Educação da Prefeitura, já havia publicado a concessão de mais de 300 progressões funcionais de classe, referentes aos anos de 2018 e 2019, contemplando professores e supervisores escolares.

As publicações ratificam o compromisso assumido pela gestão municipal e anunciado no Dia do Professor em 2021, quando o prefeito Allyson Bezerra e a secretária de Educação Hubeônia Alencar garantiram que as mudanças de classe, com processos represados desde 2018, voltariam a ser concedidas a partir de novembro. O Município conseguiu antecipar o prazo inicialmente apresentado.

Conforme apresentado pela secretária Hubeônia Alencar, inicialmente foram concedidas progressões represadas dos anos de 2018 e 2019. Paralelamente, a Secretaria Municipal de Educação formalizou a comissão de avaliação das solicitações de progressões referentes aos anos de 2020 e 2021.

“Na abertura do ano letivo temos a alegria e satisfação de anunciar mais essa conquista para os servidores, que é a publicação de mais de 300 progressões de classe, que somadas às publicações de outubro do ano passado, já totalizam mais de 600 progressões concedidas em pouco mais de um ano de gestão. Isso é trabalho. Isso é respeito e compromisso com a Educação”, finalizou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.