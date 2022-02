Nota Potiguar realiza sorteio de fevereiro nesta quarta (23); são R$ 183 mil para usuários e instituições

Os sorteados de fevereiro dos prêmios da Nota Potiguar serão divulgados nesta quarta-feira (23), com a transmissão ao vivo, a partir das 16h, dentro do Brasil Urgente, da BAND RN, e no canal da Nota Potiguar no YouTube.

O sorteio é feito com base nos números da Loteria Federal. São 42 prêmios de R$1 mil, distribuídos entre os usuários do aplicativo de todas as regiões do Estado, e as outras três premiações globais nos valores de R$10 mil, R$20 mil e R$50 mil, totalizando 45 prêmios em dinheiro.

No total, a Nota Potiguar destina todos os meses R$ 183 mil em dinheiro, entre premiações para os vencedores e respectivas instituições filantrópicas, que recebem o equivalente a metade do valor atribuído aos contemplados nos 45 prêmios, além de um rateio de R$ 100 mil exclusivo para essas entidades beneficentes.

Os sorteios são mensais e, para entrar na disputa, basta se cadastrar no aplicativo da Nota Potiguar e acumular pontos colocando o CPF na nota fiscal nos momentos de compra. A cada R$50 acumulados equivalem a um ponto, podendo cada nota fiscal ter, no máximo, 10 pontos.

Juntando pontos, o usuário poderá trocar por descontos de até 10% no valor do IPVA (20 pontos a cada mês), participar de sorteios de prêmios em dinheiro e ter acesso a outras vantagens.