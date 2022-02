Foro de Moscow 24 fev 2022 - As constantes conversas de Jean com Lula

As constantes conversas de Jean com Lula

EDIÇÃO: 524

ASSISTA AO MEIO-DIA

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas @williamrobson e @bruno_barretojor, destaca os constantes diálogos do senador Jean-Paul Prates com o ex-presidente Lula. São várias reuniões para tratar de pautas diversas, como a do projeto dos combustíveis.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Forças russas atacam alvos em toda a Ucrânia após Putin ordenar invasão

2- Putin fala sobre ação militar russa: "em dezembro, tentamos um acordo com EUA, mas eles não mudam; são um império da mentira"

3- “Nada está fechado”, diz Brisa, sobre Senado; Natália mantém silêncio

4- Jean está em constante diálogo com Lula, que tem aprovado suas pautas

6- Aos 43 anos, morre cantora Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta

7- Há 90 anos, voto feminino foi regulamentado no Brasil; RN teve 1ª eleitora do país

8- O xadrez de Fátima que atordoou a oposição

9- Presidente do PDT nega que aliança com o PT no RN esteja fechada e lembra que precisa ser aprovada pela direção nacional

------------------- REDES SOCIAIS --------------------------------

#jornalismo #jornalismopelademocracia #democracia #jornalismoprogressista #riograndedonorte