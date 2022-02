Civis e militares enfrentam tropas russas na capital Kiev, na Ucrânia

Presidente Russo, Vladimir Putin, ameaça atacar países que ajudar a Ucrânia, enquanto o presidente ucraniano Volodymir Zelensky pede que a população pegue em armas e defenda o país até o fim. No Brasil, o Governo Brasileiro se posicionou na ONU contra o ataque Russo a soberania Ucraniana

As agências de notícias internacionais informam que as tropas russas estariam entrando em Kiev, capital da Ucrânia, durante a madrugada deste sábado, 26. O que de fato aconteceu .

O presidente ucraniano Volodymir Zelensky nega ter fugido do País e volta a pedir ajuda internacional e que civis peguem em armas para defender o território nacional.

O Jornal O Globo publica foto e informa na manchete principal: “A batalha de Kiev. Putin ataca a capital após sugerir deposição de Zelensky”. Ainda em O Globo, informa que o Governo Brasileiro, pressionado, muda o discurso na ONU e condena ação de Putin.

Já o jornal Folha de São Paulo publica foto chocante de um soldado morto, ao lado de um tanque, tendo logo acima a manchete: “Russia cerca capital da Ucrânia e exige que governo entregue armas”. Também cita a posição do Brasil condenado a ação russa.

Com uma foto mostrando os estrangeiros fugindo da guerra, o Jornal Estado de São Paulo destaca em sua manchete: “Russos entram em Kiev e põem governo da Ucrânia em xeque”.

Entre os jornais europeus, o The Guardian dedica praticamente toda a edição para a cobertura da ofensiva da Russia contra o Ucrânia. Passam a sensação realmente de muita tensão, com uma possibilidade clara do confronto se transformar uma guerra mundial.

Outro jornal europeu que também dá destaque total a cobertura da guerra na Ucrânia é o El Pais. Em sua manchete, destaque para a batalha urbana em Kiev. Assim como o The Guardin, o El País publica notícias a cada instantes sobre a ofensiva russa.

Já os jornais americanos publicam narrativas parecidas com os jornais europeus. O The New York Times informa em sua manchete: “Lutadores russos se aproximam de 3 cidades”. Informa ainda que é intenso o combate na capital Kiev: “Forças ucranianas travam resistência feroz”.

Dizendo estar em Kiev, o presidente da Ucrania, Volodymyr Zelensky, em vídeo divulgado durante a madrugada, afirmou que vai ficar e vai lutar até o fim.